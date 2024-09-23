Госдума планирует рассмотреть штрафы за опасное вождение 1 октября

Лихачам на дорогах будут грозить штрафы и лишение прав. Такой законопроект Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении.

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Указанный законопроект предложено включить в проект порядка работы Государственной думы 1 октября.

Инициаторами выступили представители ЛДПР, которые предложили добавить статью об опасном вождении в КоАП. Административный штраф может составить от трех до пяти тысяч рублей. За повторное нарушение предлагается лишать водителя прав на срок от одного до трех месяцев.

Однако меры о рецидиве могут быть ужесточены - это предложил в своем заключении комитет по госстроительству. По мнению депутатов, тут надо учесть общественную опасность указанных правонарушений.

Под опасным вождением понимаются действия, создающие аварийные ситуации на трассах. Отдельного наказания за это пока нет. В то время как за границей за такие деяния могут даже лишать свободы, ссылались на мировой опыт в ГД.