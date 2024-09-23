Комитет Госдумы одобрил введение нового штрафа для автомобилистов

Комитет Госдумы одобрил введение штрафа за опасное вождение. Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что размер нового штрафа для автомобилистов составит от 3000 до 5000 рублей. Законопроект о введении штрафа будет рассмотрен на заседании Госдумы 1 октября.

Из пояснительной записки к проекту следует, что к опасному вождению относятся отказ уступить дорогу при перестроении, перестроение при интенсивном движении, безосновательное резкое торможение, несоблюдение дистанции и бокового интервала.

В случае повторного нарушения, водителя могут лишить прав на срок до трех месяцев.

Ранее автолюбителям дали совет перед осенним выездом — перед дождями и ночными заморозками заранее испытать тормозную систему автомобиля.