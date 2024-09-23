Комитет Госдумы одобрил введение нового штрафа для автомобилистов

Комитет Госдумы одобрил введение штрафа за опасное вождение. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что размер нового штрафа для автомобилистов составит от 3000 до 5000 рублей. Законопроект о введении штрафа будет рассмотрен на заседании Госдумы 1 октября.
Из пояснительной записки к проекту следует, что к опасному вождению относятся отказ уступить дорогу при перестроении, перестроение при интенсивном движении, безосновательное резкое торможение, несоблюдение дистанции и бокового интервала.
В случае повторного нарушения, водителя могут лишить прав на срок до трех месяцев.
Ранее автолюбителям дали совет перед осенним выездом — перед дождями и ночными заморозками заранее испытать тормозную систему автомобиля.