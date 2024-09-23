Эксперты рассказали, почему европейскому автопрому так тяжело

В Германии, Италии, Франция и других европейских странах закрываются автомобильные заводы. Эксперты связывают это с уходом автоконцернов из России, что привело к "эффекту домино", а также решению стать "углеродонейтральными".

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Как сообщает портал "АвтоВзгляд", в Европе идет тренд на закрытие автопроизводств, где присутствует ДВС. В Гааге решили запретить рекламу ископаемого топлива и всего, что с ним связано. Это касается не только автомобилей, но и других объектов - котельных, электростанций и многого другого.

При этом некоторые страны меняют свою позицию. Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Жильберто Пичетто Фратина заявил, что запрет на ДВС к 2035 году в Европе нереален. Электромобили без госдотации покупают неохотно, поэтому "электричек" на дорогах может стать даже меньше, чем сегодня.

Крупные автоконцерны уже продлили жизненный цикл двигателей внутреннего сгорания (это произошло на Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, GM). Тем не менее, серьезную конкуренцию им могут составить китайцы, готовые поставлять любые автомобили по фактически любым ценам. Их предприятия ликвидны. Зачастую инвесторы из КНР выкупают целые отделы закрывающихся европейских заводов.

Ранее "РГ" писала, что компания BYD полностью выкупила у Mercedes акции бренда Denza.