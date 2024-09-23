Представлен новый Volkswagen Caddy

Новый Volkswagen Caddy: фургон-трансформер и экономичная версия. В Германии дебютировали ранее невиданные модификации «младшего» коммерческого семейства. В линейке появился Volkswagen Caddy Flexible: комби, который классифицирован, как грузовой автомобиль, но имеет полноценный складной второй ряд сидений. Диван можно сдвинуть до упора вперед и превратить в глухую перегородку между кабиной и грузовым отсеком. Ещё одно новшество — гибрид.

© Motor.ru

Volkswagen показал все инновации на одном примере: комби на официальных снимках пятиместный, но при необходимости задний диван превращается в горизонтальную перегородку и почти не мешает поклаже. По официальным данным объём грузового отсека составляет до 2,5 кубометра, хотя это лукавство: столько же заявлено для обычного двухместного фургона.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

Другая особенность «рекламной» машины — зарядный лючок в переднем левом крыле. Всё дело в том, что Volkswagen Caddy впервые обрёл силовую установку eHybrid от легковушек на идентичной платформе MQB. Турбомотор 1.5 дополнен электродвигателем, встроенным в 6-ступенчатый «робот», есть батарея на 19,7 киловатт-часа. Гибрид может проезжать до 122 километров без активации ДВС и развивает 150 сил (350 Нм).

В теории бензин-электрический Volkswagen Caddy eHybrid должен быть самым экономичным, но переплата за экологичную силовую установку велика: цены на гибрид стартуют с 37 тысяч евро! Для сравнения базовый фургончик можно приобрести за 29,2 тысячи евро, причём дизельная версия (102 силы) с 6-ступенчатой «механикой» едва ли окажется прожорливее.