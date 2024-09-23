Американских дилеров уличили в огромных наценках на Ford Mustang. После того, как General Motors и Stellantis завершили продажи своих восьмицилиндровых купе, розничные цены на единственный оставшийся пони-кар пошли вверх. Особенно велики наценки за 507-сильную спецверсию Ford Mustang Dark Horse: «голубой овал» оценивает базовую машину в 60,6 тысячи долларов, а у дилеров нередки предложения за 100 тысяч долларов и дороже!

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Продажи Ford Mustang в США взлетели в полтора раза, и некоторые дилеры пользуются ажиотажем. Переплата свыше десяти тысяч долларов за дефицитную версию Dark Horse является нормой, ведь большинство предложений в диапазоне от 80 до 100 тысяч долларов, тогда как со всеми опциями спорткар стоит не более 70 тысяч в американской валюте.

Похожая ситуация с обычными Mustang GT: базовая цена начинается с 47,4 тысячи долларов, но в основном у дилеров восьмицилиндровые фастбэки и кабриолеты стоят от 65 тысяч долларов. Конечно, американцы могут свести переплату к минимуму: достаточно воспользоваться конфигуратором и согласиться на многомесячное ожидание машины. Также пока невелики наценки на версии с турбомотором EcoBoost.

В новых реалиях маркетинговая стратегия Ford со спецверсией Mustang GTD воспринимается иначе. За инфернальный фастбэк «голубой овал» попросил 325 тысяч долларов: ещё никогда Mustang не был столь дорогим! Однако и по мощности прирост солидный, так что флагман линейки может стать коммерчески успешным.