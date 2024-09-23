Раскрыт официальный буклет Lada Iskra с параметрами авто

Раскрыт официальный буклет Lada Iskra: все параметры и новые фото. Портал Auto.mail.ru обнаружил на российском сайте АвтоВАЗа скрытую вкладку, посвящённую новинке. Автогигант раскрывает все геометрические размеры седана, делится снимками серийной версии и расставляет рекламные акценты. От шоу-кара с ПМЭФ-2024 четырёхдверка будет отличаться хромированными вставками: решётку украсят пунктирными линиями, а с заднего бампера хром уберут.

© АвтоВАЗ

Размеры Lada Iskra подтверждены официально: длина/ширина/высота седана равны соответственно 4333/1711/1517 миллиметрам, колёсная база — 2603 миллиметра, передний/задний свес — 820/910 миллиметров, клиренс — 170 миллиметров. У «рекламной» версии установлены шины размерности 195/55 R16 на легкосплавных дисках.

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Хотя АвтоВАЗ поделился новыми снимками Lada Aura, в буклете снова сделали ставку на богато оснащённую версию в фирменном цвете «Огонь» с чёрной крышей, контрастными зеркалами заднего вида, передними и задними парктрониками. Прерогатива топ-версий — противотуманные фары. Впрочем, все «Искры» унаследовали фирменный дизайн с X-фейсом.

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Об универсале и кросс-универсале дополнительной информации от завода пока нет, хотя прототипы таких Lada Iskra постепенно сбрасывают камуфляж. Серийное производство модели стартует в первом квартале 2025 года, а пока по конвейеру проходят опытные образцы, которые завершат программу испытаний. Lada Iskra окажется дороже «Гранты», но дешевле «Весты».