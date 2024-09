<p><strong>Lynk & Co </strong>готовится к запуску уникальной версии своего электроседана <strong>Z10</strong>, специально разработанной для киберспорта. Модель под названием <strong>Gaming Custom Edition</strong> дебютирует 25 сентября на мероприятии StarV AI Ecosystem, организованном StarMeizu. Эта версия будет предлагаться для комплектаций с задним приводом <strong>Max </strong>и полным приводом <strong>Ultra</strong>, предлагая геймерам впечатляющие возможности. Lynk & Co Z10 Gaming Edition оснастили видеокартой <strong>AMD RX6600M</strong>, что позволяет запускать игры класса <strong>ААА </strong>прямо в автомобиле, сообщает <a href="https://speedme.ru/posts/id-69067-videokarta-amd-rx6600m-1-tb-pamjati-igrovye-kresla-i-panel-dlja-klaviatury-i-myshi-eto-vse-novaja-spetsversija-tolko-debjutirovavshego-elektrosedana" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU. </a></p><p>В машине установлен<strong> 17-дюймовый OLED-экран</strong> для задних пассажиров, а также <strong>1 ТБ твердотельного накопителя.</strong> В комплекте идут игровые кресла и панель для клавиатуры и мыши, что делает салон настоящим игровым пространством. Дополнительные технологии, такие как поддержка<strong> 5G</strong> и режим Flyme Auto, синхронизируют аудиосистему, освещение и климат-контроль, создавая погружение в игровую атмосферу. Задний экран может быть использован не только для игр, но и для работы с <strong>офисными приложениями</strong> на базе Windows, что делает автомобиль Lynk & Co Z10 идеальным как для развлечений, так и для работы в дороге.</p>