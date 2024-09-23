Toyota признала серьезный дефект коробки передач на новых Tacoma. Японский автопроизводитель готов заменить трансмиссию в сборе, если диагностика выявит одну из шести неисправностей. В этом главный нюанс: владельцы Toyota Tacoma с 8-ступенчатым автоматом в группе риска, но отзывной кампании нет, и покупателям остаётся надеяться, что неисправность не застанет врасплох. На профильном форуме выяснили, в чём заключается проблема.

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Toyota проинформировала дилеров, что 8-ступенчатый автомат новой Tacoma подлежит замене, если считывается один из шести кодов ошибок. В частности, поменять трансмиссию придётся, если заблокировался привод сцепления гидротрансформатора или застрял соленоидный привод управления давлением. Расследование провели после жалоб владельцев на коробку передач.

Почему возникает неисправность доподлинно неизвестно, также Toyota не стала уточнять, сколько машин в группе риска. Диагностику готовы провести пикапам 2024 модельного года, то есть проблема может затронуть всех покупателей двухпедальных Tacoma четвёртого поколения! Возможно, американские власти вынудят Toyota инициировать отзывную кампанию, но быстро такие вещи не происходят.

Прошлое поколение Toyota Tacoma регулярно возглавляет рейтинги надёжности в США. У нового пикапа тоже есть беспроблемные версии, ведь базовый вариант оснащается 6-ступенчатой «механикой», которая работает без сбоев. Атмосферных моторов у грузовичка не осталось: только «турбочетвёрки» объёмом 2,4 литра.