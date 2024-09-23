Эксперт рассказал о сложностях обслуживания кроссовера Jetour Dashing

Журнал "За рулём" изучил вопрос технического обслуживания популярного кроссовера Jetour Dashing. Сложность операция оценивали по пятибалльной шкале.

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Замена масла трудностей не вызвала: пробка сливной горловины находится в зоне доступа, единственное, что может осложнить процедуру - нехватка сил. Эксперты издания поставили 4,5 балла. Полбалла сняли за то, что капот поднимается невысоко, поэтому при заливке масла есть риск удариться головой о замок. "Моторка" и расходники доступны и цены на них весьма демократичные.

Столько же поставили за замену салонного фильтра, который расположен за крышкой вещевого ящика. Для снятия крышки нужна широкая плоская отвёртка, а также монетка, чтобы открутить направляющие.

Замена воздушного фильтра оценена в 4 балла. Рекомендация - быть внимательнее с болтами, на которых держится крышка, так как их можно запросто уронить в моторный отсек.

За замену свечей эксперты также поставили четыре балла, но не совсем понятно, почему не пять, если все операции выполняются элементарно: декоративная крышка снимается свободно, разъёмы имеют качественный пластик и снимаются легко. Скорее всего, дело в цене за свечи и сами катушки.

"Хорошо" поставили за процедуру замены тормозных колодок, с которыми тоже всё оказалось просто. Осложнение вызывает наличие электромеханического стояночного тормоза, который автоматически активизируется при выключенном двигателе - либо просить кого-то отключить, заведя авто, либо снимать электропривод (два болта).

"Даже при правильном подборе номера, нужно проверять, есть ли в новых колодках отверстия под скобы. Если нет, то придется высверливать их самостоятельно сверлом диаметром 2,5 мм", - рекомендуют эксперты.

С блоком предохранителей всё элементарно - просто нужно быть аккуратным, чтобы не сломать защёлки, на которых держится крышка. Оценка - 4,5 балла.

"Несмотря на дерзкую внешность, Jetour Dashing в обслуживании оказался довольно простым и технологичным. Ни одна операция по сервису и легкому ремонту не вызывает трудностей. Помогает и родство с Chery, из-за чего нет проблем с запасными частями и расходниками", - резюмировал итоги ТО журнал, поставив по итогу всех операций 4 балла.

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