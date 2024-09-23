В России снова предложили уменьшить тарифы для мотоциклистов на платных дорогах

В России хотят снизить тариф за проезд по платным трассам для байкеров. Как сообщает ТАСС, зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов («Единая Россия») обратился к главе Минтранса Роману Старовойту с предложением уменьшить цены на платных дорогах для владельцев мотоциклов. По его словам, нелогично, что сейчас мотоциклисты платят столько же, сколько водители легковых автомобилей, так как параметры этих транспортных средств «сильно различны».

© Motor.ru

В настоящее время максимальные тарифы за проезд по платным дорогам общего пользования федерального значения устанавливаются постановлением правительства. В «младшую» категорию попадают транспортные средства «с двумя и более осями, а также ТС с прицепом высотой не более двух метров». В эту категорию, в частности, попадают и мотоциклы, рабочий объем двигателя которых превышает 50 кубических сантиметров или максимальная конструктивная скорость при любом двигателе превышает 50 километров в час. Иными словами, мотоциклисты и владельцы легковых автомобилей платят одинаково, что, по мнению Александра Спиридонова, нелогично, так как «износ дорожного полотна несоизмерим».

Спиридонов предлагает выделить байкеров в отдельный класс и установить для них отдельные пониженные тарифы.

С аналогичной инициативой ранее выступали и сами мотоциклисты. «Мы несколько раз обращались в различные ведомства с аналогичным предложением,— рассказал «Коммерсанту» руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов.— И места на дороге мотоциклы занимают меньше, и полотно портят меньше. Нужно снизить стоимость проезда, например, вдвое. Или вообще отменить».

Спиридонов со своей стороны направил письмо на имя главы Минтранса Романа Старовойта письмо с просьбой высказать позицию Министерства транспорта «по вопросу уменьшения платы за проезд для мотоциклов».