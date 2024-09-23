Sollers доработала дизельный мотор, который будут устанавливать на УАЗ "Патриот"

При температуре -25 градусов по Цельсию и ниже двухлитровый дизельный двигатель, который устанавливается на грузовички Sollers Argo, а в будущем появится на внедорожниках УАЗ, начинал работать некорректно. Инженеры нашли решение проблемы.

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По информации канала "Грузовики и вообще", Sollers Argo получил систему подогрева картерных газов. Систему бесплатно установят на ранее реализованные автомобили. Относительно доработки пикапов Sollers ST6, которые также оснащаются дизелем 2.0 литра, не сообщается.

В будущем двухлитровый дизельный двигатель появится на моделях УАЗ "Патриот", "Пикап" и "Профи". Вместе с ним ульяновские внедорожники получат и новую 6-ступенчатую МКП.

Ранее "РГ" рассказывала, когда появится модернизированный "Патриот" и что будет изменено в модели.