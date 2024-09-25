Эксперт рассказал о плюсах и минусах Хонды Сивик X

«За рулем» рассказал о плюсах и минусах Хонды Сивик X.По размерам Honda Civic десятого поколения (2015–2021 годы выпуска) – как Toyota Corolla. Собирали в Великобритании, Турции, Индии, Китае, Канаде, Японии.

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У нас официально не продавался. На вторичке представлены седан, пятидверный хэтчбек и трехдверное купе, попадавшие к нам с пробегом. Доля машин с правым рулем незначительна.

На многих рынках в базовое оснащение входит комплекс Honda Sensing – мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе, предупреждения столкновений, распознавания дорожных знаков.

Достоинства

Надежная машина.

Высокий уровень комфорта и безопасности.

Отличные ходовые качества.

Недостатки

Клиренс 130–150 мм.

Сложно искать запчасти.

Моторы

Массовые двигатели L15B/L15C 1.5 (174, 182, 205 л. с.) можно считать образцом надежности среди турбомоторов, несмотря на алюминиевый блок и прямой впрыск. Сложный и требовательный к чистоте масла и качеству топлива, но до 200 тысяч км не ломается, а ресурс, по всей видимости, уходит за 300 тысяч. Из остальных моторов чаще встречается K20C 2.0 (158 л. с.) – единственный в гамме атмосферный. Конструктивно он не особо проще, блок также алюминиевый, впрыск также прямой. Сведения о системных недугах отсутствуют – возможно, таковых просто нет. На единичных машинах стоит трехцилиндровый «турбо» 1.0 (126 л. с.). К нему как раз есть нарекания – много различных поломок на малых пробегах, при этом очень невелик ресурс.

Дизель 1.6 (120 л. с.) столь же редок. Есть жалобы на капризные пьезофорсунки, быстрое засорение сажевого фильтра. Обычное дело для современных дизелей – и то, и другое. Видимо, связано с качеством топлива.

Коробки передач

Свыше 90% машин на вторичке – с вариатором хондовской линейки LL–CVT (индекс MCKA). В целом они ни в чем не уступают тойотовским вариаторам Aisin и ниссановским Jatco. Основной недостаток: CVT Хонды совершенно у нас не изучены, и мало кто возьмется их чинить. Заложен неплохой запас прочности по механической части, но, как и у прочих вариаторов, жизнь легко сократить небрежным отношением к смене масла и фильтров, резкими разгонами и перегревами. Ориентировочный ресурс – 220 тысяч км. На практике одни уезжают за 300 тысяч км, другие умирают на 150 тысячах.

Только при дизеле остался гидроавтомат, но не японский, а немецкий ZF 9HP. Очень шустрый и плавный в работе, хотя ресурс не впечатляет, а переборка обычно нужна после 150–180 тысяч км. «Десятый» Civic популярен у людей с драйверскими амбициями, а потому шестиступенчатая МКП распространена – в том числе при топовом 205‑сильном моторе. Надежна и долговечна.

Эксплуатационные болячки

Как и у прочих Хонд, подвеска славна живучестью – все элементы служат долго. Не выявлено слабостей в рулевой и тормозной системах. Электроники много, эпизодически часть ее сбоит – штатная навигация теряет сигнал, датчики дождя иногда неадекватны, а датчики парковки могут взбеситься, приняв осадки за препятствие. Иные мелкие поломки носят случайный характер, число их невелико. Качество ЛКП и антикоррозийной подготовки кузова заметно зависит от места сборки. Подмечено, что в Турции меньше внимания уделяют защите некоторых сварных швов. Похоже, место сборки влияет и на качество обивки сидений – она различается в зависимости от рынка, для которого предназначены конкретные машины. Euro NCAP: 2017 – пять звезд. Водитель/пассажир – 92%, ребенок – 75%, пешеход – 75%, системы содействия безопасности – 88%. Самое массовое предложение на вторичке: Civic 1.5 CVT Оптимальный выбор: Civic 1.5 МКП.