BYD начала продажи большого минивэна Xia с электромагнитной подвеской

Китайский автопроизводитель BYD начал предварительные продажи минивэна Xia. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Отличительными особенностями автомобиля стала трапециевидная решетка радиатора, узкие фары, а также сдвижные двери. Длина автомобиля составляет 5145 мм. Колесная база — 3045 мм. В салоне на передней панели установлен большой монитор для управления различными функциями автомобиля.

Китайская новинка оснащается электромагнитной подвеской DiSus-A. Она является разновидностью пневмоподвески, которая позволяет изменять дорожный просвет в пределах 150 мм.

Автомобиль получил гибридную установку, состоящую из 1,5-литрового двигателя с турбонаддувом и электрического мотора, выдающего до 268 л.с.

Цены начинаются от 289 тыс. юаней (3,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что автомобили Knewstar 001 начали поступать российским дилерам.

Купе-кроссовер оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 2.0 л мощностью 200 и 238 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Всего предусмотрено три комплектации. Цена автомобиля — от 3,8 млн рублей.