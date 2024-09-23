Corvette передумали превращать в отдельный бренд

В General Motors решили не выделять Corvette в отдельный бренд. Corvette сохранит «галстук-бабочку» Chevrolet в своей эмблеме и не уйдет в свободное плавание, пишет The Drive со ссылкой на президента General Motors Марка Ройса. Отделения Corvette от Chevrolet ждали уже в следующем году, причем имя должно было достаться новой линейке люксовых электромобилей, включая кроссовер.

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Ройс четко дал понять, что ни о каком отделении Corvette речи не идет. На вопрос, собирается ли General Motors создавать отдельную марку, он ответил: никогда.

Слухи о рождении бренда Corvette ходили с 2019 года. По последним данным, самостоятельность имя должно было обрести уже в 2025 году. Первенцами должны были стать два электрокара — кроссовер и четырехдверное купе. Их собирались построить на платформе Ultium с 800-вольтовой системой и силовой установкой, состоящей из нескольких электромоторов. Та же архитектура лежит в основе Cadillac Lyriq.

Во внешности ожидались отсылки к среднемоторному Corvette. Модели должны были стать люксовыми и даже эксклюзивными на манер Ferrari: производство хотели намеренно ограничить, чтобы подстегнуть интерес.

Что касается будущего Corvette, то, по предварительным данным, в новом поколении C9 он все же сохранит двигатель внутреннего сгорания. Он будет построен на переработанной платформе Y2 от C8 и останется среднемоторным: то есть, окажется вторым в истории серийным Corvette со средним расположением двигателя.