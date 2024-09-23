Кроссовер Zeekr 7X оказался не только популярным, но еще и дешевым

Кроссовер Zeekr 7X оказался дешевле ожидаемого при бешеном спросе. В Китае стартовали «живые» продажи пятой модели молодой марки. За три недели Zeekr 7X собрал без малого 60 000 предзаказов, то есть на конкурентном рынке Поднебесной модель произвела фурор. Реальные цены оказались ниже ожидаемых: базовый кроссовер стоит 230 тысяч юаней (32,6 тыс. долларов), на десять тысяч (1,4 тыс. долларов) меньше предварительной цены.

В начальной комплектации у Zeekr 7X есть мультиконтурные кресла с вентиляцией и массажём, аудиосистема с 21 динамиком, панорамная крыша, трёхзонный климат-контроль, 800-вольтовая электросистема и тормоза Brembo. У такого кроссовера задний привод (422 силы, 440 Нм), батарея на 75 киловатт-часов и заявленный запас хода 605 километров.

Топовый Zeekr 7X оценён в 270 тысяч юаней (38,3 тысячи долларов): на 10% дешевле ожиданий! У такого варианта добавляется адаптивная пневмоподвеска, а силовая установка полноприводная с отдачей 646 сил и 710 Нм. Ёмкость батареи увеличена до 100 киловатт-часов, автономность составляет 705 километров. У двухмоторного кроссовера динамика спорткара: разгон 0-100 занимает 3,8 секунды!

Интерес китайских клиентов к Zeekr 7X объясняется сочетанием привлекательных цен, современной архитектуры SEA и богатого оснащения. Бестселлер сегмента — Tesla Model Y — стоит от 250 до 354 тысяч юаней, хотя практически по всем характеристикам американская модель уступает, вдобавок, не способна удивить возможностями персонализации.