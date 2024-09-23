Россияне открыли новый канал поставок европейских, японских и корейских машин из Китая

По итогам 8 месяцев 2024 года ввоз автомобилей из Китая в Россию через Уссурийскую таможню вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ. Газета.Ru

«В основном, физические лица ввозили транспортные средства китайских марок Changan, Chery, Geely. Однако в августе из 1611 ввезенных автомобилей почти половина – 800 авто, это автомобили японских, корейских и европейских марок производства КНР. Ранее ежемесячно таможенники фиксировали единичные случаи ввоза таких авто», – рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления. ФедералПресс

Ранее стало известно, что экспорт автомобилей на российский рынок приносит Китаю огромные прибыли. Китайский автомобильный экспорт в августе текущего года установил очередной рекорд — 1,6 миллиарда долларов. Это максимальный за всё время показатель. Таким образом, доля российского рынка в китайских поставках увеличилась до 19,1%, что следует из данных китайской таможни. Quto.ru