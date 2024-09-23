Власти усомнились в закупке Lada Aura для чиновников

Закупки Lada Aura для чиновников не утверждены. В управлении делами президента проведут оценку нового флагманского бизнес-седана Lada Aura. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли российских госслужащих пересаживать именно на эту модель.

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«У нас есть управление делами президента, собственно, которое оценивает и ценовые характеристики, и характеристики по надёжности автомобилей, которые используются в государственной службе. Будет это сделано и на этот раз»,— пояснил Песков.

Напомним, новая модель построена на базе семейства Lada Vesta и отличается увеличенным расстоянием между осями. Это позволило на 25 см увеличить пространство на втором ряду сидений, а также расширить дверной проём.

В отделке салона используется натуральная кожа, также седан обзаведётся продвинутой медиасистемой.

В движение машину приводит 122-сильный двигатель объёмом 1,8 литра, с которым сочетается автоматическая коробка передач.

По предварительным данным, производство Lada Aura стартует в сентябре 2024 года, а стоимость автомобиля превысит отметку 3 млн рублей.