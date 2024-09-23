Более пяти млн россиян получили цифровые водительские права

Названо количество получивших цифровые водительские права россиян. В России набирает популярность сервис «Госуслуги Авто». Как сообщил замглавы Минцифры РФ Сергей Цветков, на сегодняшний день мобильным приложением пользуется более 5 мне граждан, которые внесли данные о своих водительских удостоверениях и свидетельства о регистрации транспортного средства.

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«У нас есть приложение "Госуслуги Авто". Более 5 млн человек завели туда свои СТС и водительские удостоверения», — сообщил Цветков.

Он также напомнил, что сегодня на портале госуслуг граждане могут получить порядка 20 сервисом от Минтранса, Росморречфлота, Росавиации, Росавтодора, Ространснадзора и Росжелдора.

О запуске мобильного приложения «Госуслуги Авто» сообщалось в январе 2023 года. Сервис позволяет получить виртуальные копии водительских прав и документов на автомобиль, которые можно предъявлять инспекторам ГИБДД на дороге.

Тем не менее, полноценной заменой документов QR-коды в приложении до сих пор не стали, а гаишник имеет право оштрафовать водителей за отсутствие бумажных копий прав и СТС.