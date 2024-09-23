Зарядные станции для электромобилей будут работать по общему стандарту

В следующем году все новые зарядные станции для электромобилей должны будут работать по неким единым стандартам. Это упростит возможность их использования владельцами электротранспорта.

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Внедрение единого стандарта взаимодействия между зарядными станциями и системами управления стало главной темой экспертной сессии, посвящённой будущему зарядной инфраструктуры для электромобилей в России, которая прошла в Московском Политехе. Это мероприятие было организовано совместно с Ассоциацией развития электромобильного, беспилотного и подключённого транспорта и инфраструктуры (АЭТИ).

Ключевой темой обсуждения стало введение со следующего года обязательного для всех зарядных станций протокола OCPP 2.0.1 (Open Charge Point Protocol). Этот протокол позволяет разным зарядным станциям и системам управления "говорить на одном языке", что упрощает их интеграцию и управление.

Для тех, кто не знаком со сложностью зарядки электромобилей, поясним. Дело в том, что за последние годы мощность и емкость их батарей резко выросли. Даже за 12 часов от обычной домашней розетки такую батарею не удастся полностью зарядить. Нужны специальные станции. Но эти станции, как правило, принадлежат разным компаниям, у которых свои стандарты, свой пользовательский интерфейс. Человеку, который на такой машине выезжает на сравнительно дальние расстояния, необходимо иметь в свое телефоне огромное количество приложений, чтобы подзарядится по дороге. Но связь не везде устойчива, и не всегда такое приложение можно закачать. А если для достижения цели поездки осталось больше километров, чем запаса хода у батареи, то тут выбирать не приходится. Цепляешься к первой попавшейся станции. И снова, качать новое приложение, регистрироваться и так далее.

Протокол OCPP 2.0.1 обеспечивает полноценную поддержку технологии Plug & Charge, что означает возможность начать зарядку сразу после подключения кабеля, без необходимости использования карт или приложений. Кроме того, новый протокол позволяет клиентам видеть стоимость зарядной сессии на экране станции в режиме реального времени.

Он обеспечит более безопасную зарядку, так как в нем предусмотрено обязательное использование шифрования данных. Это позволит защитить личную информацию пользователей и предотвратит несанкционированный доступ к зарядным станциям. Кроме того, была внедрена возможность цифровой подписи показаний счётчиков, что поможет избежать их подделки.

Эксперты обсудили идею создания единого списка кодов ошибок. Сейчас каждый производитель использует свои уникальные коды, что затрудняет диагностику неисправностей. Участники встречи договорились разработать общий документ с унифицированными кодами ошибок. Это позволит операторам быстрее устранять неполадки, а производителям - улучшать свое оборудование, учитывая опыт друг друга. Владельцы электромобилей оценят более быстрое решение проблем и повышение надежности станций.

Также была рассмотрена возможность зарядки при нестабильном интернет-соединении, что особенно актуально для путешественников, посещающих регионы с неустойчивой связью. Была улучшена работа с балансировкой нагрузки, и теперь появилась возможность точно настраивать отдаваемую мощность в соответствии с запросом электромобиля.

Антон Наливайко, проректор по научной работе Московского Политеха, отметил: "Внедрение единого протокола OCPP 2.0.1 может сократить затраты операторов зарядных станций на 20-30% и ускорить расширение сети. Мы ожидаем, что к 2026 году количество быстрых зарядных станций в России может увеличиться вдвое. Это сделает использование электромобилей намного удобнее".

Эти изменения направлены на то, чтобы сделать использование электромобилей в России более комфортным. Однако по-прежнему остается две проблемы: катастрофическая нехватка таких станций, а также длительность времени зарядки батареи. Залить бак бензина - дело пяти минут. А зарядить батарею, даже при быстрой зарядке на 80% - полтора часа.