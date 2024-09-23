Подсчитано, как с начала года изменились цены на трехлетние Lada

Как с начала 2024 года изменились цены на трехлетние Lada. По данным сайта 110 km.ru, из всех моделей отечественной марки меньше всего изменились средние цены на б/у «Нивы». При этом стоимость Vesta и Largus с начала года выросла на 18 процентов, Granta — на четыре процента, а Niva Travel — на девять.

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Сайт 110 km.ru проанализировал собственную базу объявлений о продаже автомобилей и выяснил, как с января 2024 года изменились цены пяти популярных моделей Lada: Vesta, Granta, Largus, Niva Legend и Niva Travel. Например, самые дорогие трехлетние «Весты» продаются в Ставропольском крае, где их средняя стоимость составляет 1,67 миллиона рублей, в Самаре (1,44 млн р.) и в Ростове-на-Дону (1,41 млн р.). Самые низкие цены — в Краснодаре (1,27 млн р.), Саратове (1,27 млн р.) и в Ярославле (1,27 млн р.). Прирост с начала года составил 18 процентов.

В свою очередь, самые дорогие Granta «обитают» в Ставрополье (1,04 млн р.), Ростове-на-Дону (1,01 млн р.) и Саратове (948 тыс. р.); дешёвые — в Москве (835 тыс. р.), Самаре (837 тыс. р.) и Воронеже (867 тыс. р.). В среднем цена увеличилась на четыре процента. Ситуация с трехлетними Lada Largus (+18% с января) следующая: в Ростове-на-Дону машины стоят 1,68 миллиона рублей, а в Воронеже и Москве — 1,35 и 1,47 миллиона соответственно. Что касается Lada Niva Legend, то самые высокие цены на неё в Санкт-Петербурге — 1,07 миллиона рублей; самые низкие — в Волгограде (825 тыс. р.).

Наконец, самые дорогие Niva Travel (+9%) продают в Ростове-на-Дону: внедорожники 2021 года выпуска здесь стоят в среднем 1,27 миллиона рублей. Самые низкие средние цены в сентябре зафиксированы в Самаре (1,07 млн р.), Казани (1,09 млн р.) и в Москве (1,11 млн р.).