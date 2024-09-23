В Тюмени продают кастомный пикап, созданный из ГАЗели и ГАЗ-52

В Тюмени на продажу выставили довольно известный в кастомайзинговых кругах пикап, созданный на базе советского грузовика ГАЗ-52.

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Автором является небольшая местная мастерская Ferrum Art Customs, которую основал Андрей Филиппов, работающий кузнецом.

Я работаю в кузнице, поэтому свободное время у меня было и днем, и вечером. Сделал несколько заказов — и пошел собирать машину. Я этим проектом буквально болел, спать не мог, постоянно тянуло в мастерскую. Составлял план, что еще нужно сделать, придумывал крепления... Это полностью ручная работа. Как крышу занизить — подглядел на иностранных сайтах. С капотом мы долго мучились, не знали, как лучше его сделать, в итоге придумали дверцы, которые открываются в бок, — рассказывает Андрей Филиппов.

За основу взяли модифицированную раму от ГАЗели, передняя подвеска — от Chevy Niva, а 4,0-литровый мотор 1UZ V8 мощностью около 280 л.с. — от Lexus.

Для оформления салона использовали историческую газету от 2 сентября 1937 года, старые деньги, вырезки из футболок, книг, плакатов и так далее. Деревянные накладки также выполнены вручную.

В настоящее время автомобиль выставлен на продажу за 1 800 000 рублей. Мы не знаем причин, по которым владелец решил продать своё детище. Но известно, что по документам он проходит, как обычный ГАЗ-52. А это значит, что вам не только понадобятся права категории С, но и хорошие знакомые в ГАИ, чтобы переоформить его на себя.