Бывший завод Nissan в Петербурге начал выпускать вторую модель Xcite

В Петербурге началось производство кроссоверов Xcite X-Cross 8. На бывшем заводе Nissan, переименованном в «Автозавод Санкт-Петербург», запустили сборку второй модели, в продажу она поступит в октябре либо ноябре, пишет «Лада.Онлайн». Xcite X-Cross 8, как и X-Cross 7, будут реализовывать через дилерскую сеть Lada: новинку предложат со 186-сильным мотором объемом 1,6 литра, семиступенчатым «роботом», передним и полным приводом. Цены пока не объявлены.

Перезапустить петербургский завод после ухода Nissan помог восточноазиатский партнер. За основу X-Cross 7 и X-Cross 8 взяли «донорские» модели китайской марки, собирают их крупноузловым методом из комплектующих, поставляемых из КНР, и продают в автосалонах Lada под другим названием.

По инсайдерской информации, которую ранее привел телеграм-канал «Автопоток», Xcite X-Cross 8 сходит с конвейера в количестве 30 экземпляров в день, и 200 машин уже готовы. Ожидается, что модель предложат в четырех комплектациях (у X-Cross 7 их две), включая две полноприводные. В самых дорогих версиях автомобиль получит панорамную крышу.

Ранее сообщалось, что с мая по август 2024 года россияне купили 2359 автомобилей — это все были кроссоверы X-Cross 7. В августе продажи модели составили 1005 экземпляров, и это на 27,9 процента больше, чем в июле, и на 104,3 процента превышает результат июня — дебютного месяца продаж.

Xcite торгует автомобилями не только офлайн, но и онлайн на маркетплейсах, в частности, на Ozon. Выбранную машину можно приобрести в пару кликов, причем без наценок, а по рекомендованной заводом стоимости. Оплата производится онлайн, а документы подписываются непосредственно в момент выдачи автомобиля новому владельцу. Кроссовер привезут в заранее согласованное с покупателем место в регионе, где доступна доставка.