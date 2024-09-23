Эксперт назвал слабые места кроссовера Toyota RAV4 с пробегом

На повестке дня журнала "За рулём" - надёжность Toyota RAV4 третьего поколения с пробегом, который стабильно пользуется спросом на вторичке. Эксперт издания Игорь Кацубо рассказал о "болезнях" модели и её сильных сторонах.

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Третье поколение Toyota RAV4 - то машин 2006-2012 годов выпуска, цена варьируется от 800 тысяч до 2,5 млн рублей. Двигатели и коробки передач при бережной эксплуатации очень надёжны, даже вариаторы могут проездить более 150 тысяч км без капитального ремонта.

Слабость RAV4 номер один - слабое ЛКП, на котором быстро образуются сколы, появляются царапины.

Другим слабым звеном кроссовера является рулевая рейка, которую некоторым приходится менять каждые 50 тысяч км.

"Поломка агрегата происходит из-за износа втулок. От этого при проезде неровностей в рейке возникают стуки и увеличивается люфт рулевого колеса. Однако эта неисправность не требует срочного обращения на СТО", - объяснил эксперт.

Ранее эксперты рассмотрели плюсы и минусы четвёртого поколения Toyota RAV4, который в среднем стоит 1.9 млн рублей.