Появилось официальное изображение нового Volkswagen Tayron

Полноценную премьеру кроссовер справит в Европе в октябре. Скорее всего, там новинка будет доступна с гибридными установками.

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Предназначенный для европейского рынка трехрядный паркетник Volkswagen Tayron впервые анонсировали примерно полторы недели назад. А теперь появились свежие тизеры. Вдобавок марка опубликовала дизайн-скетчи кроссовера, хотя они дают лишь приблизительное представление о модели.

Напомним, прежде имя Tayron использовалось лишь в Китае: там автомобиль с таким названием присутствует с 2018 года. Новый же VW Tayron будет глобальным. По сути, он окажется удлиненной версией VW Tiguan актуального, третьего по счету поколения. То есть в Старом Свете Tayron придет на смену VW Tiguan Allspace.

При этом грядущий SUV получит оригинальный дизайн экстерьера. Свежий «растянутый» паркетник также ждут в Северной Америке – но под привычным именем Tiguan (уходящий американский Тигуан как раз повторяет старый Tiguan Allspace).

Ну и добавим, что еще в августе в Сеть выложили сертификационные снимки китайского VW Tayron следующей генерации, который, к слову, получил приставку к имени в виде буквы L. Так вот, судя по всему, в плане дизайна экстерьера евроверсия будет перекликаться с «китайцем».

Если сравнивать с «третьим» Тигуаном, то Тайрону достанутся собственные бамперы, фары и задние фонари. Клиентам также предложат «оспортивленный» паркетник с пакетом R-Line (эта версия и запечатлена на тизерах).

Размеры «мирового» Volkswagen Tayron все еще не озвучены. Длина китайского нового Tayron L равна 4684 мм (с пакетом R-Line – 4695 мм), ширина – 1854 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2791 мм. Для сравнения, габариты нынешнего европейского VW Tiguan: 4539/1842/1639 мм, расстояние между осями – 2680 мм.

Интерьер ни глобального, ни «поднебесного» SUV пока не засвечен. Скорее всего, как и у Тигуана, внутри будут отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. «Китаец» же следом за остальными местными Фольксвагенами еще наверняка получит пассажирский дисплей.

В КНР для Tayron L пока заявлены чисто бензиновые версии с турбомоторами 1.5 TSI (160 л.с.) и 2.0 TSI (186 или 220 л.с.). А вот в Европе удлиненный кроссовер, вероятно, уже на старте продаж будет доступен с гибридными установками.

Презентация «старосветского» Volkswagen Tayron намечена на 10 октября текущего года.