Omoda провела закрытую премьеру нового кроссовера C7

В следующем году модельный ряд бренда Omoda расширится - в нём появится компактный кроссовер Omoda C7. Его уже презентовали, и вот, что на данный момент известно о "семёрке".

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Известны габариты новинки, по данным сайта "Китайские автомобили", длина Omoda C7 составляет 4621 мм, ширина - 1872 мм, высота - 1673 мм. Размер колёсной базы - 2700 мм. Для сравнения, габариты Omoda C5: 4400 х 1830 х 1588 мм, база - 2630 мм.

Известно, что C7 появится с бензиновым двигателем 1.6 литра, а также с гибридной системой с расходом около пяти литров на 100 км. Привод - передний или полный. В будущем рассматривается выпуск чисто электрической модификации.

У Omoda C7 будет сдвижной экран мультимедиа диагональю 15,6 дюйма, который, по словам разработчиков, необходим для сохранения здоровой осанки пассажира и удовольствия от управления автомобилем.

Omoda C7 окажется дороже Jaecoo J7, но дешевле Jaecoo J8, пишет сайт "Китайские автомобили", поэтому ожидаемый прайс - около 4 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказала об обновлении Omoda C5 для российского рынка.