АвтоВАЗ обновил внедорожник Lada Niva Bronto

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал выпускать обновленные автомобили Lada Niva Bronto. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте». У автомобилей появились светодиодные дневные ходовые огни.

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«Lada Niva Bronto также начали выпускать с обновленной светотехникой», — говорится в сообщении паблика.

До этого такие же дневные ходовые огни получил внедорожник Lada Niva Legend. На «АвтоВАЗе» заявили, что светодиодные ДХО отличаются большей надежностью и долговечностью, чем фонари с лампой накаливания. Яркость ДХО выросла на 50%, а яркость габаритных огней увеличена в 2,5 раза. Кроме того, применение светодиодов улучшает баланс энергопотребления.

Lada Niva Bronto отличается увеличенным дорожным просветом, усиленными передними пружинами, доработанным задним мостом, специальными амортизаторами, а также винтовыми межколесными дифференциалами повышенного трения.

Внедорожник оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.

В базовую комплектацию Luxe входят металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок и 15-дюймовые легкосплавные колеса. В исполнении Prestige экстерьер дополняют оригинальная решетка радиатора и пластиковые бамперы, защита порогов, пластиковые накладки колесных арок и противотуманные фары.