Стало известно, кто чаще нарушает правила на дороге

Мужчины чаще женщин садятся пьяными за руль. Мужчины чаще нарушают ПДД, причём в три раза чаще, чем женщины. А также мужчины в два раза чаще садятся за руль в состоянии опьянения. Это выяснили аналитики Высшей школы экономики. Они изучили 160 тыс. судебных дел, произошедшие за 12 лет с 2010 по 2022 годы.

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Выяснилось, что фигурантами уголовных дел, связанными с дорожным движением, в 90% случаев становились мужчины. Аналитики предполагают, что причина в том, что мужчины ездят быстрее, чем женщины. А также в среднем проезжают на 26% больше расстояния, чем женщины. В целом, мужчины на 32% чаще приговариваются к лишению свободы за инциденты, произошедшие на дороге.

Авторы исследования предположили, что такую разницу между полами ещё можно объяснить особенностями социализации разных полов, социально-экономическими факторами и региональными культурными различиями. Так, в Приморье, Москве и Санкт-Петербурге разрыв в количестве аварий между женщинами и мужчинами ниже, чем в среднем по России. А в регионах Северного Кавказа и на Чукотке разрыв может доходить до 20 раз.