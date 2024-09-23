Volkswagen увольняет несколько сотен сотрудников в Китае

Volkswagen сокращает рабочих в Китае ради экономии. В рамках стратегии по снижению затрат Volkswagen Group начала сокращать сотрудников в Китае — своем бывшем оплоте, ранее приносившем значительную прибыль. Как пишет Automotive News Europe со ссылкой на инсайдеров, речь идет о нескольких сотнях человек, включая немцев, которые отправятся обратно в Германию. Увольняет свой китайский персонал и Audi.

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Усилия по оптимизации в Китае «внесут значительный вклад» в достижение цели по снижению расходов к 2026 году, сообщает VW Group China. Помимо сокращений, грядет также экономия на косвенных расходах — обучении персонала, поездках и прочем.

Причиной стало падение продаж в Китае, где Volkswagen столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны местных производителей во главе с BYD. Продажи упали на 7,4 процента в первой половине 2024 года, а по сравнению с тем же периодом 2019 годом — на четверть.

Персонал VW China составляет лишь малую часть из 90 тысяч сотрудников Volkswagen в Китае. Большинство работают на совместном предприятии с SAIC. Однако и у него дела идут далеко не лучшим образом: из-за снижения интереса китайцев к машинам с ДВС как минимум один завод будет закрыт.

Находящийся в режиме жесткой экономии Volkswagen также рассматривает возможность закрытия заводов на родине — впервые за свою историю. Это может вылиться в увольнение примерно 15 тысяч человек. У концерна есть один-два года, чтобы спасти положение и вновь стать прибыльным, сказал финансовый директор VW Арно Антлиц.