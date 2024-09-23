В Нидерландах возрождают автомобильный бренд Saoutchik

Бренд Saoutchik, созданный во Франции белорусом, теперь принадлежит Нидерландам. С 18 августа 2016 года эксклюзивные права на торговую марку Saoutchik приобретены компанией Saoutchik BV , чья штаб-квартира расположена в городе Хипполитюсхуф провинции Северная Голландия.

Уникальность ситуации состоит в том, что автомобильный бренд Saoutchik был создан во Франции в 1906 году выходцем из Российской империи краснодеревщиком Яковом Савчиком. Сейчас место его рождения находится на территории города Дзержинск Минской области. В новых условиях он решил зарабатывать производством кузовов для легковых автомобилей. В 1930-х годах компания прославилась своими высококачественными и часто экстравагантными дизайнами. Его кузова, отделанные блестящими декоративными деталями, устанавливались на шасси Bugatti, Delahaye, Pegaso, Bucciali, Isotta Fraschini, Hispano-Suiza, Duesenberg. Эпоха Saoutchik завершилась с уходом его основателя — в 1955 году.

Но пока он творил, Франция восхищалась его работами. Коллеги-современники отмечали его удивительные идеи, которые включали в себя множество смелых решений, таких как трансформируемые кузова, автомобили со съемными ветровыми стеклами, параллельно открывающиеся двери на пантографных тягах. Его работа поражала воображение людей того времени. Выдающиеся и элегантные трансформеры, кабриолеты, купе и таун-кары Жака Саутчика на протяжении многих лет представляли апогей парижского шика. Его работы регулярно получали награды и призы на заветных Concours d'Elégances в Париже и заставляли восхищаться и трепетать самых богатых людей мира на модных курортах Атлантического побережья и Лазурного берега.

© J-Saoutchik

© J-Saoutchik

Как поясняют в новом ателье, машины «будут напоминать аналогичные автомобили ограниченной сборки 1920–1950-х годов, которые были доступны очень немногим богатым, успешным и знаменитым». Пилотным проектом компании стал Saoutchik 300GTC Roadster ручной сборки, воплощающий в себе «стиль, технологии и инженерное совершенство и сохраняющий весь дух культового Mercedes 300 SL», которым вдохновилась команда дизайнеров и инженеров студии Ugur Sahin Design.

На ручную сборку машины ушло более 4 тысяч часов работы мастеров-ремесленников и техников. Кузовные панели из стопроцентного углеродного волокна изготовит Pogea Racing. Всего будет собрано 15 машин, предназначенных для коллекционеров. Каждый из автомобилей будет создаваться с учётом пожеланий своего владельца. Таким образом, ни одна машина из серии не будет повторяться друг с другом. Каждая из них будет уникальной.

Компания Saoutchik BV будет специализироваться на создании эксклюзивных автомобилей по индивидуальным заказам и ограниченными сериями — от эскизного проекта кузова до собственно его установки и комплектования на шасси-доноре.