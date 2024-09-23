Зарплаты дальнобойщиков перевалили за 250 тысяч рублей

Дефицит привёл к резкому росту зарплат дальнобойщиков. На российском рынке усилился дефицит водителей грузового транспорта. В период с января по август количество вакансий выросло на 58% относительно 2023-го, а для привлечения сотрудников работодатели повышают уровень оплаты труда. Однако даже это не всегда помогает: спрос превышает количество соискателей в 2,3 раза.

Эксперты называют несколько причин сложившейся ситуации. В первую очередь, это старение водителей: средний возраст дальнобойщиков вырос за последние несколько лет с 48 до 56 лет. Помимо этого, многие водители переходят работать в другие отрасли, где зарплата та же, а нагрузки меньше.

«Многие перевозчики стараются вводить денежные надбавки и повышать качество условий труда самостоятельно. Например, оплачивают смежные функции (погрузка, разгрузка, растентовка и так далее), отправляют суточные заранее и финансово компенсируют простои машин», — отметил замглавы ПЭК Вадим Филатов.

На дефицит повлияло и расширение парка грузоперевозчиков на фоне сокращения количества грузов. В итоге компаниям просто негде оказалось брать водителей на купленные или взятые в лизинг машины, не помогает даже обещание платить по 250 тысяч рублей в месяц.