Игрушечную Ferrari 12Cilindri продают по цене двух Lada Granta

Эту Ferrari 12Cilindri можно купить по цене легковушки, но есть нюанс. Дело в том, что автомобиль выполнен в масштабе 1:8, и просят за него 18 тысяч долларов. Столько в США стоит, например, малолитражка Mitsubishi Mirage, а в России за эту цену — примерно 1,7 миллиона рублей — можно купить две Lada Granta или одну новую Vesta. Что же касается настоящего Ferrari 12Cilindri, то он обойдется минимум в 500 тысяч долларов (почти 46,5 миллиона рублей).

За создание уменьшенной копии Ferrari 12Cilindri отвечала британская компания Amalgam, известная своими сверхдетализированными масштабными копиями автомобилей. Экстерьер и интерьер воссозданы в мельчайших подробностях — на это ушло более трех тысяч часов. Кузов выкрашен в оригинальный красный оттенок Rosso Imola, а отделка салона выполнена в цвете Blu Sterling с контрастной красной строчкой. На крошечных цифровых экранах можно заметить отображающуюся информацию, а на дверях даже есть маленькие защелки.

© Amalgam

© Amalgam

© Amalgam

© Amalgam

© Amalgam

А вот двигатель V12 не показали — вероятно, к нему доступна у масштабной модели не будет. Всего будет выпущено 398 экземпляров игрушечных Ferrari 12Cilindri, 199 из которых — с открытым верхом. Можно заказать у Amalgam и уникальный с индивидуальными требованиями, но он обойдется минимум в 25 510 долларов (2,37 миллиона рублей).

Ferrari 12Cilindri дебютировал весной этого года — это преемник 812 Superfast, который комплектуется атмосферным мотором V12 объемом 6,5 литра, развивающим 830 лошадиных сил. Разгон до «сотни» у 12Cilindri занимает 2,9 секунды (+0,05 c по сравнению с Competizione), до 200 километров в час — 7,9 (+0,4). Максимальная скорость «превышает 340 километров в час». Такие же показатели были у 812 Superfast.

Продажи новых суперкаров стартуют в четвертом квартале этого года. В Италии берлинетта будет стоить от 395 тысяч евро (40,7 миллиона рублей), за Spider попросят минимум 435 тысяч (44,8 миллиона рублей).