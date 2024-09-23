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В АвтоВАЗе подтвердили планы по выпуску обновленного Lada Largus

В АвтоВАЗе рассказали, какое будущее ждет Lada Largus. Для модели уже начали готовить обновленную версию, заявил в разговоре с «Российской газетой» вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин. По его словам, помимо фейслифтинга Largus ждет и битопливная модификация, причем она поступит в продажу до конца этого года. Электрический же Ларгус встанет на конвейер завода в Ижевске уже 25 сентября.

АвтоВАЗ официально подтвердил планы по выпуску обновленного Lada Largus
© Motor.ru

Производство модели Lada Largus возобновилось в конце весны 2024 года. Причем если до 2022-го универсалы и фургоны это семейства выпускали на заводе в Тольятти, то теперь «Ларгусы» прописаны на производственной площадке Lada в Ижевске. Перенос выпуска модели занял более полугода и обошелся АвтоВАЗу примерно в два миллиарда рублей. Для сравнения: перенос сборки Vesta из Ижевска в Тольятти обошелся почти в два раза дешевле.

Там же, в Ижевске, помимо обычного Ларгуса, будут собирать и полностью электрическую версию модели под названием e-Largus. У нее вместо обычного ДВС синхронный электродвигатель китайского производства. Его номинальная мощность — 68 лошадиных сил, а пиковая отдача может достигать 163 сил, но только в интервале 20 секунд. По данным автопроизводителя, e-Largus сможет разменивать первую «сотню» быстрее десяти секунд, а максимальная скорость составит 145 километров в час. У универсала будет двухсекционная тяговая батарея емкостью 61 киловатт-час, для фургона предложат упрощенный вариант с односекционной батареей на 46 киловатт-часов.

Что же касается рестайлингового Lada Largus, то о нем информации пока нет, кроме того, что он появится «не сегодня и не завтра, и не в следующем году».

Битопливный Ларгус, который ждут в этом году, будет работать на бензине и метане. Его рассекретят уже в ближайшее время.

Ранее битопливный вариант был обещан и Lada Vesta. Vesta CNG (Compressed Natural Gas) оснастят баллоном емкостью 90 литров, который рассчитан на 18 кубометров газа и расположен в багажнике позади спинки заднего дивана. Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки, а когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. По предварительным подсчетам, это позволяет сократить расходы на топливо относительно чисто бензиновой версии Весты более чем втрое.

Автоновости
Lada Largus
Lada Vesta
Lada
Дмитрий Костромин
Автоваз
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