АвтоВАЗ официально подтвердил планы по выпуску обновленного Lada Largus

В АвтоВАЗе рассказали, какое будущее ждет Lada Largus. Для модели уже начали готовить обновленную версию, заявил в разговоре с «Российской газетой» вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин. По его словам, помимо фейслифтинга Largus ждет и битопливная модификация, причем она поступит в продажу до конца этого года. Электрический же Ларгус встанет на конвейер завода в Ижевске уже 25 сентября.

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Производство модели Lada Largus возобновилось в конце весны 2024 года. Причем если до 2022-го универсалы и фургоны это семейства выпускали на заводе в Тольятти, то теперь «Ларгусы» прописаны на производственной площадке Lada в Ижевске. Перенос выпуска модели занял более полугода и обошелся АвтоВАЗу примерно в два миллиарда рублей. Для сравнения: перенос сборки Vesta из Ижевска в Тольятти обошелся почти в два раза дешевле.

Там же, в Ижевске, помимо обычного Ларгуса, будут собирать и полностью электрическую версию модели под названием e-Largus. У нее вместо обычного ДВС синхронный электродвигатель китайского производства. Его номинальная мощность — 68 лошадиных сил, а пиковая отдача может достигать 163 сил, но только в интервале 20 секунд. По данным автопроизводителя, e-Largus сможет разменивать первую «сотню» быстрее десяти секунд, а максимальная скорость составит 145 километров в час. У универсала будет двухсекционная тяговая батарея емкостью 61 киловатт-час, для фургона предложат упрощенный вариант с односекционной батареей на 46 киловатт-часов.

Что же касается рестайлингового Lada Largus, то о нем информации пока нет, кроме того, что он появится «не сегодня и не завтра, и не в следующем году».

Битопливный Ларгус, который ждут в этом году, будет работать на бензине и метане. Его рассекретят уже в ближайшее время.

Ранее битопливный вариант был обещан и Lada Vesta. Vesta CNG (Compressed Natural Gas) оснастят баллоном емкостью 90 литров, который рассчитан на 18 кубометров газа и расположен в багажнике позади спинки заднего дивана. Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки, а когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. По предварительным подсчетам, это позволяет сократить расходы на топливо относительно чисто бензиновой версии Весты более чем втрое.