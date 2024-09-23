В Тольятти судят женщину за подкуп мастера АвтоВАЗа

В Тольятти судят женщину за взятку мастеру АвтоВАЗа. В столице отечественного автомобилестроения сотрудница фирмы «ББС-Штамп» попала в тюрьму за попытку подкупа мастера Волжского автозавода. Согласно материалам дела, «дать на лапу» предложено было специалисту предприятия чтобы он закрыл глаза на качество поставляемых комплектующих.

Отмечается, что на «ББС-Штамп» женщина работала в должности старшего оператора.

«В конце 2023 года обвиняемая обратилась к мастеру линии сборки автомобилей Lada Vesta ПАО “АвтоВАЗ” с предложением не информировать службу качества и руководство цеха о неоднократно выявляемом браке на фиксаторах ответной части замков на автомобили, поступающих от «ББС-Штамп», — говорится в материалах дела.

Сообщается, что сотрудница автозавода отказалась принимать предложение. Что не остановило старшего оператора компании-поставщика, которая начала самостоятельно переводить «мзду» на карту мастеру сборочной линии, а в телефонном разговоре заявила, что продолжит перечислять «благодарность» ежемесячно. После этого работница АвтоВАЗа обратилась в службу безопасности предприятия, а также в полицию.

В результате было возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу. По ней обвиняемой грозит до 8 лет лишения свободы.