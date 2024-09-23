Mercedes-Benz разогнал свой автопилот до 95 км/ч

Автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о нововведениях в своей системе автономного вождения, пишет Ixbt.com. В скором времени автомобили с системой Drive Pilot смогут передвигаться на скорости до 95 км/ч на определенных участках немецких автобанов.

Система поступит в продажу в следующем году. Она должна получить сертификацию от немецких регуляторов в конце 2024-го.

У владельцев текущих моделей Mercedes, оснащенных этой технологией, появится возможность бесплатного обновления, которое увеличит допустимую скорость автономного вождения с 60 км/ч до нового лимита.

В автономном режиме автомобиль Mercedes сможет полностью контролировать движение, позволяя водителю расслабиться за рулем, при условии, что путь четко виден и впереди едет другой автомобиль.

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