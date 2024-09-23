Рынок новых кроссоверов и внедорожников вырос почти на четверть

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые внедорожники и кроссоверы летом 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Исследование показало значительный рост как предложения, так и спроса на автомобили данного сегмента.

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По данным платформы, летом 2024 года спрос на SUV продемонстрировал уверенный рост на 23,7% по сравнению с летом 2023 года. Объем предложения в этом сегменте также увеличился на 40,2% за тот же период. Средняя цена SUV составила 3 140 000 рублей.

Среди брендов лидером по динамике роста спроса стала Chery, продемонстрировав впечатляющее увеличение на 95,7% по сравнению с прошлым летом. Доля Chery в общем объеме спроса на SUV составила 9,6%. Haval также показал значительный рост спроса на 62,7%, а его доля в спросе составила 12,9%. Заметно укрепила свои позиции и Geely, продемонстрировав рост спроса на 58,6% и заняв долю в 9,1% в сегменте.

Среди моделей по сравнению с прошлым летом наибольший рост спроса показал Chery Tiggo 4 Pro, увеличив показатель в 2,7 раза, доля этого авто в сегменте составила 3,3%. Geely Monjaro также продемонстрировал рост в 2,3 раза и получил 2,9%. Haval Jolion оказался на третьем месте, показав рост спроса на 60,5%: его доля составила 5,9%.