Российский автомобильный рынок в Китае относят к особой категории

По словам вице-президента "Национального автомобильного союза" Антона Шапарина, российский рынок китайцы относят к особой категории, которая называется "продавать хотим, присутствовать - нет".

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Эксперт считает, что все концерны будут пытаться спрятаться под какими-то новыми наименованиями.

Как отмечает специалист, которого цитирует "Газета.ru", в переименовании машин из КНР для россиян нет минусов, поскольку и сами оригинальные китайские бренды в их глазах не имели ценности и позитивных коннотаций. Китайцы и сами активно создают все новые и новые автомобильные марки.

Ранее сообщалось, что в 2024 году россияне купят около 900 тысяч китайских автомобилей. Пока же (за восемь месяцев) граждане РФ приобрели 591 тысячу машин из КНР.

Кроме того, автоэксперт Ковалев объяснил, почему не стоит бояться китайских "роботов".

До этого также проходила информация, что выручка дилеров от продажи новых автомобилей китайских марок в России по итогам января-июля 2024-го составила 1,7 трлн рублей,