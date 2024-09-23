"РГ": "АвтоВАЗ" выпустит обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" выпустит обновленную версию модели Lada Largus. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрия Костромина. "Что касается фейслифта, обновления, то у нас все в планах. Но это точно не сегодня и не завтра (не следующий год). Мы собираемся выпустить на рынок версию CNG. Она должна выйти до конца этого года. Видим определенный спрос на нее, готовы наращивать объем. Что касается цены - пока сказать не можем, сколько она будет стоить", - сказал топ-менеджер в интервью "РГ". Он также заявил, что 25 сентября начнется производство электрической модели e-Largus. Весной 2023 года "АвтоВАЗ" показывал предсерийный вариант e-Largus. Автомобиль оснастили литий-ионными батареями и электромотором мощностью 150 л.с., на одном заряде он способен преодолеть до 400 км. Разгон до 100 км/час занимает менее 10 секунд, а максимальная скорость составляет 145 км/ч. Машину полностью адаптируют под российский климат. Также Е-Largus будет состоять на 50% из отечественных компонентов.