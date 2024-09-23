Great Wall сертифицировал в РФ роскошный минивэн Wey 80

В РФ сертифицирован минивэн Wey 80 от Great Wall. Китайский концерн прошёл все необходимые процедуры для получения ОТТС на новый роскошный минивэн для российского рынка. Документ, напомним, даёт право продавать машину в России. По предварительным данным, в нашей стране модель будет предложена в стандартной и удлинённой модификациях, а в дилерских центрах марки новинка появится до конца 2024 года.

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По умолчанию размеры автомобиля составляют 5045 х 1960 х 1900 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 3085 мм. В салоне смогут разместиться до семи человек. Топовая шестиместная модификация Alpine с «капитанскими» креслами на втором ряду крупнее: она вытянулась до 5405 мм в длину, а расстояние между осями составляет 3275 мм.

В движение базовую версию машины приводит гибридная силовая установка суммарной мощностью 487 лошадиных сил. В её состав входят 1,5-литровый турбированный двигатель на 156 сил, два электромотора и аккумулятор ёмкостью 38 кВтч, на одном заряде которого минивэн способен проехать до 140 км.

Отдача установки более дорогого и крупного исполнения составляет 458 сил, а питаются «зелёные» двигатели от 44,3-киловаттной батареи. Запас хода на электротяге составляет 170 км.

По предварительным данным, продажи Wey 80 на российском рынке начнутся в IV квартале 2024 года. Все подробности о ценах и комплектациях моделей для нашей страны станут известны в ближайшее время.

На сегодняшний день линейка марки в России включает в себя единственный кроссовер под индексом 05 стоимостью от 6,5 млн рублей соответственно. В ближайшее время также стартуют продажи второй модели — флагманского паркетника 07б цены на который будут начинаться от 6,8 млн рублей.