Эксперты назвали редкий штраф, который выписывают мотоциклистам в Москве. В минувшие выходные в Москве прошло закрытие мотосезона. И это несмотря на то, что погода продолжает радовать отсутствием дождя, солнечной погодой и умеренным теплом. Как показывает практика, мотоциклисты будут рассекать по дорогам Подмосковья и России вплоть до первых заморозков и снега.

© Quto.ru

Именно поэтому столичный Центр организации дорожного движения решил раскрыть статистику не самого популярного, но имеющего место быть штрафа. В организации напомнили, что езда на мотоцикле, скутере или мопеде без шлема как для водителей, так и для пассажиров приравнивается к езде с непристегнутым ремням безопасности в автомобиле. Согласно статье 12.6 Кодекса об административных правонарушениях данное нарушение предусматривает штраф размером в одну тысячу рублей.

С 2024 года подобная система фиксации введена и на дорогах Подмосковья.

Ранее стало известно, что в Государственной думе предложили снизить тарифы для мотоциклов на платных дорогах. Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов направил предложение о снижении тарифов за пользование платными автодорогами для мотоциклов на имя главы Министерства транспорта РФ Романа Старовойта.

По мнению парламентария, нельзя назвать справедливым решение об одинаковой плате за проезд и для мотоциклов, и для легковых автомобилей. Он предлагает выделить байкеров в отдельную категорию с отдельными сниженными тарифами, что обусловлено и разными техническими параметрами легкового транспорта и мотоциклов, и их воздействия на дорожное полотно. Минтранс пока не дал комментарии по этому поводу.