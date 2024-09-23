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Электрический Lada e-Largus готовится к запуску: будут ли его покупать

Объявлена дата старта производства электрического Lada Largus. Сборка стартует 25 сентября, о чем «Российской газете» рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин. РИА «Новости» в свою очередь отмечает, что уже на этапе запуска e-Largus будет минимум на 50 процентов состоять из компонентов российского производства. Опрошенные агентством эксперты полагают, что на рыночный успех модели будут влиять несколько факторов.

Эксперт рассказал, будут ли покупать новый электрический Lada e-Largus
© Motor.ru

И один из этих факторов — цена. Очевидно, что электрический e-Largus окажется дороже модели с ДВС, цены на которую начинаются от 1,66 миллиона рублей. Можно предположить, что стартовая стоимость e-Largus приблизится или даже превысит два миллиона рублей, однако он попадает под условия государственной программы поддержки, так что реальная начальная цена будет ниже. Например, рекомендованная стоимость электрического «Москвича 3е» составляет 4 100 000 рублей, а со скидкой кроссовер можно купить за 3 025 000. Размер государственной субсидии — 925 тысяч рублей.

По словам генерального директора «ВТБ Лизинг» Антона Мусатова, которые приводит РИА «Новости», Largus популярен у корпоративных клиентов. «В связи с этим мы предполагаем, что и к e-Largus потребители проявят значимый интерес, — заявил он. — Однако во многом спрос будет определяться финальной стоимостью электромобиля, которая станет известна после выхода тестовой партии на рынок в сентябре этого года».

В «Европлане», в свою очередь, отметили, что стимулировать покупку электромобилей должно развитие инфраструктуры: строительство зарядных устройств в городах, на трассах, разрешения установки зарядных устройств на парковках автопарков компаний.

Lada e-Largus оснащен 163-сильным электромотором (номинальная мощность — 68 сил). У универсала будет двухсекционная тяговая батарея емкостью 61 киловатт-час, для фургона предложат упрощенный вариант с односекционной батареей на 46 киловатт-часов. Запас хода на одной зарядке будет достигать 400 километров.

Автоновости
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Дмитрий Костромин
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