Эксперт рассказал, будут ли покупать новый электрический Lada e-Largus

Объявлена дата старта производства электрического Lada Largus. Сборка стартует 25 сентября, о чем «Российской газете» рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин. РИА «Новости» в свою очередь отмечает, что уже на этапе запуска e-Largus будет минимум на 50 процентов состоять из компонентов российского производства. Опрошенные агентством эксперты полагают, что на рыночный успех модели будут влиять несколько факторов.

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И один из этих факторов — цена. Очевидно, что электрический e-Largus окажется дороже модели с ДВС, цены на которую начинаются от 1,66 миллиона рублей. Можно предположить, что стартовая стоимость e-Largus приблизится или даже превысит два миллиона рублей, однако он попадает под условия государственной программы поддержки, так что реальная начальная цена будет ниже. Например, рекомендованная стоимость электрического «Москвича 3е» составляет 4 100 000 рублей, а со скидкой кроссовер можно купить за 3 025 000. Размер государственной субсидии — 925 тысяч рублей.

По словам генерального директора «ВТБ Лизинг» Антона Мусатова, которые приводит РИА «Новости», Largus популярен у корпоративных клиентов. «В связи с этим мы предполагаем, что и к e-Largus потребители проявят значимый интерес, — заявил он. — Однако во многом спрос будет определяться финальной стоимостью электромобиля, которая станет известна после выхода тестовой партии на рынок в сентябре этого года».

В «Европлане», в свою очередь, отметили, что стимулировать покупку электромобилей должно развитие инфраструктуры: строительство зарядных устройств в городах, на трассах, разрешения установки зарядных устройств на парковках автопарков компаний.

Lada e-Largus оснащен 163-сильным электромотором (номинальная мощность — 68 сил). У универсала будет двухсекционная тяговая батарея емкостью 61 киловатт-час, для фургона предложат упрощенный вариант с односекционной батареей на 46 киловатт-часов. Запас хода на одной зарядке будет достигать 400 километров.