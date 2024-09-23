АвтоВАЗ опроверг сообщения о запуске производства Renault Logan и Sandero

Как сообщает Autonews со ссылкой на представителей АвтоВАЗа, компания назвала слухами возобновление выпуска Renault Logan и Sandero третьего поколения на заводе в Санкт-Петербурге.

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Год назад на территории АвтоВАЗа сфотографировали Renault Sandero Stepway.

Старт серийной сборки новых Renault Logan и Sandero на АвтоВАЗе был запланирован на 2022 год, однако французский автопроизводитель принял решение покинуть российский рынок.

16 мая 2022 года компания Renault сообщила о решении уйти из России. Завод ЗАО "Рено Россия", на котором выпускались модели Duster, Arkana и Kaptur, был передан на баланс Москвы, а акции АвтоВАЗа - государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ". При этом выкупить завод в Москве обратно у бывшего собственника возможности не будет.

После ухода Renault Group из России гарантийные обязательства по сервисному обслуживанию автомобилей французской марки взяла на себя компания АвтоВАЗ, а за закупку запчастей ответственным была назначена вазовская "дочка" - "Лада-Имидж".