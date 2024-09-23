Эксперт назвал десять правил мойки двигателя автомобиля

При мойке автомобильного двигателя важно соблюдать аккуратность и ряд основных правил. Неправильные действия могут привести к повреждению электроники, проводов, шлангов и других элементов. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

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«Сначала обязательно нужно дождаться, чтобы двигатель полностью остыл. Категорически нельзя мыть горячий мотор. Это может привести к повреждению электроники, пластиковых деталей, а также к ожогам от горячей воды и пара. Затем надо закрыть предохранители, катушки зажигания, разъемы и другие чувствительные элементы. Для этого лучше использовать специальные чехлы или полиэтиленовую пленку. Выхлопную трубу также необходимо закрыть, чтобы вода не попала внутрь», — сказал Балашов.

Непосредственно во время самого процесса следует использовать специализированное моющее средство для двигателей. Обычно они выпускаются в виде концентрированных растворов, которые нужно разводить водой.

Мыть двигатель рекомендуется под средним давлением воды. При высоком давлении есть риск отсоединения проводов, шлангов и других элементов, а также повреждения хрупких деталей мотора. В этой связи нельзя использовать и пароструйную мойку: высокое давление и горячий пар способны повредить электронику, провода и шланги, а также привести к коррозии металлических деталей, сказал эксперт.

Кроме того, не стоит направлять струю воды непосредственно на электронные блоки, разъемы и другие чувствительные элементы. Вода может повредить их и привести к короткому замыканию.

Что касается сушки, то желательно просушить двигатель сжатым воздухом. Имеет смысл также убедиться, что в электронных блоках и разъемах не осталось воды, пояснил специалист.