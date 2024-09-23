АвтоВАЗ готовит рестайлинг Lada Largus

АвтоВАЗ рассказал, как будет развиваться проект Lada Largus. Вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин прокомментиовал «Российской газете» перспективы «самой практичной» модели бренда Lada. Напомним, что сборку фургонов и универсалов минувшей весной перенесли из Тольятти на завод «Лада Ижевск».

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Напомним, что предыдущий рестайлинг датирован весной 2021 года. Но, как пояснил вазовский босс, в компанию вовсю работают над следующим фейслифтингом. Правда, дату премьеры господин Костромин назвал весьма расплывчато: «Но это точно не сегодня и не завтра (не следующий год)», — пишет RG.RU.

Кроме того, у автомобилей Lada Largus появятся улучшенные комплектации. Так, в Ижевске, куда перенесена сборка модели, готовятся начать выпуск новой версии Comfort, которая встанет на ступеньку выше базового исполнения Classic. Редакция Quto выяснила подробности.

Между тем, в России подскочили цены на подержанные Lada. Как оказалось, на вторичном рынке россияне весьма охотно раскупают продукцию тольяттинского автогиганта.