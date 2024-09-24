Эксперт рассказал о ресурсе китайских роботизированных коробок

Ресурс у китайских роботизированных коробок передач китайских автомобилей составляет 200 тыс. километров. Это выяснил автомобильный эксперт журнала «За рулем» Илья Хлебушкин.

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В качестве примеров автор привел производящийся на нескольких китайских заводах компаний Aurobay Holding и SAGW семиступенчатый робот 7DCT300 с двумя мокрыми сцеплениями. Им комплектуются автомобили Chery – в частности кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro, седан Arrizo 8, а также машины брендов Omoda, Exeed и Jaecoo.

Еще одна коробка — семиступенчатый «мокрый» преселектив 7DCT330. Его делает компания Geely. Агрегат устанавливается на Geely Coolray и Atlas, а также на Belgee Х50. Обе коробки рассчитаны на работу с силовыми агрегатами объемом до двух литров. И обе конструктивно похожи на продукцию компании Getrag.

По данным эксперта, такие роботизированные коробки передач способны прослужить не менее 200–250 тыс. километров до серьезного ремонта.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Сильной коррозии у автомобилей в возрасте 6–9 лет быть не должно. Слабоваты ходовая часть и рулевая рейка. Кроме того, у автомобиля часто выходит из строя электроника. Но ремонт относительно простой и недорогой.