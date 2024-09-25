Автомобили Nissan будут выгонять водителей из левого ряда

Автомобили Nissan будут выгонять своих водителей из левой полосы. Японские инженеры подготовили обновление для фирменного полуавтопилота ProPilot 2.1. Технология позволяет водителю убрать руки с руля и полностью передать управление бортовой электронике, однако менять полосу движения автомобилистам придётся самостоятельно. При этом система будет напоминать сидящему за рулём человеку, что необходимо освободить левый ряд.

© Quto.ru

По данным производителя, нередко водители выезжают в левую полосу для обгона, а потом не перестраиваются правее. Чтобы избежать этого, после завершения опережения попутного автомобиля электроника напомнит водителю, что нужно уйти в правый ряд. Работать система будет только когда полуавтопилот включён.

Впрочем, если автомобилист не отреагирует на предупреждение, бортовая электроника не сможет взять управление на себя и самостоятельно сменить полосу движения. В компании отмечают, что новинка призвана напоминать сидящим за рулём людям о правилах безопасности, но не может принудить выполнять их.

Тем не менее, уведомление будет активно до тех пор, пока водитель не перестроится или не отключит всю систему.

Первой моделью, на которой доступен ProPilot 2.1, стал кроссовер Rogue (в России известный как Qashqai) 2025 модельного года, где полуавтономная система вождения доступна в качестве опции за $3 200 (296 тысяч рублей). В перспективе технология появится на всех автомобилях Nissan n Infiniti.