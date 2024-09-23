Самодельный спидстер на базе Ferrari продают за 800 млн рублей

В ОАЭ продают кастомный спидстер на базе Ferrari 612 Scaglietti. Самодельный автомобиль выставил на продажу один из местных дилерских центров. За необычную машину продавец запросил рекордные 33 миллиона дирхамов (примерно 823 миллиона рублей по текущему курсу). Несмотря на уникальность предложения, эксперты считают, что кастомная модель не стоит таких денег.

Самодельный спидстер 612 TR Teppista построен на базе Ferrari 612 Scaglietti. В процессе модификации спорткар получил углепластиковый кузов в стиле 250 Testarossa, массивное заднее антикрыло, усиленные тормоза Brembo, стоп-сигнал от F12berlinetta, а также выхлопную систему из нержавеющей стали. Двигатель при этом остался прежний — это атмосферный V12 объемом 5,7 литра (540 л.с., 588 Нм).

© Dubi Cars

© Dubi Cars

© Dubi Cars

© Dubi Cars

© Dubi Cars

© Dubi Cars

© Dubi Cars

Салон кастомной машины выполнили из синей кожи. В качестве опции появилась аудиосистема Pioneer. Согласно описанию, пробег самодельного спорткара составляет 25 300 километров. За единственный в своем роде спидстер автосалон планирует выручить 33 миллиона дирхамов (примерно 823 миллиона рублей по текущему курсу).

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