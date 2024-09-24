Quto: в Казахстане новый Lexus GX стоит в два раза дороже Tank 500

В Казахстане начались продажи внедорожника Lexus GX третьего поколения. Об этом сообщает quto.ru. Стоимость новинки составляет 9,7 млн рублей (в пересчете на момент публикации). При этом автодилеры недовольны ценой на автомобиль. "Внедорожник оказался фантастически дорогим, притом базовая версия лишена очень многих вещей, которые хотелось бы иметь будущему владельцу", — рассказал редакции один из местных дилеров японской премиум-марки. По его мнению, с такими ценниками обеспеченная публика наверняка выберет гораздо более доступный Tank 500. Для сравнения, в Казахстане рамный Tank 500 сейчас стоит от 23,7 млн тенге (4,6 млн рублей по курсу на момент публикации), то есть вдвое дешевле нового Lexus GX. Принадлежащий корпорации Toyota бренд Lexus представил внедорожник GX нового поколения летом 2023 года. В новом поколении автомобиль построен на платформе GA-F, которая также лежит в основе более крупного внедорожника LX. "Младший" внедорожник Lexus сохранил в своей основе раму лестничного типа, передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Для GX предусмотрены адаптивные амортизаторы, меняющие жесткость в зависимости от дорожных условий. Под капотом GX двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 349 л.с., в паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия. У автомобиля постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen. Впервые в своей истории GX внедорожную версию Overtrail с 33-дюймовыми внедорожными шинами на 18-дюймовых дисках.