«Семерку» признали одним из самых популярных автомобилей в мире за всю историю

ВАЗ-2105/2107 занял седьмое место в списке самых популярных автомобилей мировых производителей. Рейтинг составило британское издание Autocar, специалисты которого расставили модели, учитывая их тиражность. В первой десятке оказалась Lada Riva – экспортная версия легендарного семейства АвтоВАЗа. При этом последнюю, 60-ю строчку рейтинга занял французский производитель гиперкаров Bugatti.

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С 1980 по 2015 годы в Тольятти выпустили более 18 миллионов автомобилей семейства ВАЗ-2105/2107 разных модификаций и для многих рынков. Несмотря на огромный тираж, советская модель заняла лишь седьмое место в списке самых популярных машин.

Лидером рейтинга стала Toyota Corolla, которая с 1966 года разошлась тиражом более 51 миллиона экземпляров. Следом с 43 миллионами проданных автомобилей расположилось семейство пикапов Ford F-Series, которые собирают с 1948 года. Замкнул первую тройку Volkswagen Golf. Немецкий концерн с 1974 года выпустил более 36 миллионов хэтчбеков.

Кроме того, в первой десятке бестселлеров оказались Honda Civic, Opel Corsa, Nissan Sunny, а также Chevrolet Impala, BMW 3 серии и Renault Clio. При этом в списке присутствуют уже не существующие модели, которые в свое время разошлись миллионы тиражами. К примеру, американский бренд Oldsmobile выпустил около 12 миллионов экземпляров модели Cutlass, а Mazda 30 лет назад перестала собирать машины семейства Familia, которые на тот момент приобрели более десяти миллионов клиентов.

Последнее, 60-е место в списке заняла компания Bugatti с раритетной моделью Type 40, которую французы выпускали с 1926 по 1930 год. Около века назад автомобиль разошелся тиражом 807 экземпляров.

В середине июля эксперты назвали самые популярные автомобили на европейском рынке. По итогам первого полугодия лидером оказался румынский кроссовер Dacia Sandero.