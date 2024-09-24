Эксперт назвал причины феноменального успеха ВАЗ-2107

ВАЗ-2107 лидирует в рейтингах продаж подержанных машин. Автомобиль, который называют "бессмертным" и "легендарным", сегодня морально и физический устарел (он был снят с производства в 2012 году), однако остается популярным. Как уточняет портал "АвтоВзгляд", в августе нынешнего года "семерка" снова заняла первую позицию на вторичном российском рынке легковых автомобилей.

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В прошлом месяце было продано 12,8 тысячи ВАЗ-2107. Начиная с февраля, автомобиль седьмой месяц подряд сохраняет лидерство среди подержанных авто.

На втором месте Kia Rio (продажи в августе - 12 тысяч), третьем - Hyundai Solaris (11,3 тысячи). Далее идут Lada-2114 ("Самара-2") - 10,7 тысячи проданных автомобилей и Ford Focus - 10,4 тысячи.

Также "семерка" в лидерах по результатам продаж за январь-август. На вторичном рынке за это время было продано 87,5 тысячи этих автомобилей. На втором месте ВАЗ-2114 (80,4 тысячи), далее идут Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.

Как считает вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр, секрет популярности прост. Это изначально недорогая машина (стоимость "семерки" любого года выпуска практически не превышает 200 тысяч рублей). Возможно, у нее непрезентабельная по нынешним меркам внешностью, но сравнительно надежный, медленно гниющий при отсутствии излишней влаги, кузов. Автомобиль оснащен скромным по возможностям, но дешевым мотором. Запчасти стоят недорого, на рынке они всегда есть.

Сохранит ли Lada 2107 лидерство на вторичном рынке и дальше? Спрогнозировать это, по мнению эксперта, сложно. Но те, кто сегодня ездит на дешевой "семерке", как правило, не могут позволить себе даже недорогих подержанных "корейцев".

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