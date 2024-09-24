Zeekr отключит «серые» электрокары в России

Компания Zeekr дистанционно отключит нелегальные электромобили в России. Под санкции попадут все модели, ввезенные в Россию неофициально. По данным telegram-канала «Осторожно, новости», китайский бренд намерен серьезно бороться с незаконно экспортированными «серыми» машинами. Блокировке подлежат электрокары, которые предназначались для реализации в Китае, однако попали на территории других государств с целью перепродажи. При этом российские специалисты сообщили, что нашли способ решения проблемы.

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Представители Zeekr сообщили, что удалено отключат электрокары, произведенные после середины июля 2024 года. Компания будет отслеживать свои машины по геолокации. Если специалисты обнаружат, что транспортные средства находятся за пределами указанной в договоре зоны обслуживания, электроника заблокирует возможность запуска, после чего предложит вернуть электромобили на территорию Китая. Кроме того, отключение ждет машины, в которых установлены сим-карты неофициальных изготовителей.

Российские дилеры уже нашли решение проблемы. Специалисты предлагают владельцам электрокаров приобрести за 75 000 рублей специальный блок управления, который отключит машину от мастер-аккаунта Zeekr. При этом китайская компания в дальнейшем может обойти данную уязвимость. Поэтому неизвестно, насколько хватит такого способа избежания блокировки.

Компания Zeekr подтвердила планы по отключению «серых» электрокаров в середине лета. Тогда сообщалось, что производитель будет блокировать дисплеи своих машин.