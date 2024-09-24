Zeekr отключит «серые» электрокары в России

Компания Zeekr дистанционно отключит нелегальные электромобили в России. Под санкции попадут все модели, ввезенные в Россию неофициально. По данным telegram-канала «Осторожно, новости», китайский бренд намерен серьезно бороться с незаконно экспортированными «серыми» машинами. Блокировке подлежат электрокары, которые предназначались для реализации в Китае, однако попали на территории других государств с целью перепродажи. При этом российские специалисты сообщили, что нашли способ решения проблемы.
Представители Zeekr сообщили, что удалено отключат электрокары, произведенные после середины июля 2024 года. Компания будет отслеживать свои машины по геолокации. Если специалисты обнаружат, что транспортные средства находятся за пределами указанной в договоре зоны обслуживания, электроника заблокирует возможность запуска, после чего предложит вернуть электромобили на территорию Китая. Кроме того, отключение ждет машины, в которых установлены сим-карты неофициальных изготовителей.
Российские дилеры уже нашли решение проблемы. Специалисты предлагают владельцам электрокаров приобрести за 75 000 рублей специальный блок управления, который отключит машину от мастер-аккаунта Zeekr. При этом китайская компания в дальнейшем может обойти данную уязвимость. Поэтому неизвестно, насколько хватит такого способа избежания блокировки.
Компания Zeekr подтвердила планы по отключению «серых» электрокаров в середине лета. Тогда сообщалось, что производитель будет блокировать дисплеи своих машин.